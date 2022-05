Slalom szkolnego autobusu przez rogatki. Opiekunka straciła pracę, prokuratura wszczęła śledztwo

Początkowo policja zakwalifikowała sytuację jako wykroczenie, jednak po publikacjach medialnych w sprawę włączyła się prokuratura rejonowa w Mińsku Mazowieckim. - Zabezpieczyliśmy nagranie, dokonaliśmy jego oględzin, zostali przesłuchani świadkowie tego zdarzenia. Materiały przekazaliśmy do prokuratury - mówił nam w sobotę Marcin Zagórski, oficer prasowy policji w Mińsku Mazowieckim.

Śledztwo prokuratury

- Jest ono prowadzone w sprawie umyślnego sprowadzenia w dniu 19 maja 2022 roku w miejscowości Chrośla (powiat miński) bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym na przejeździe kolejowo-drogowym przez kierującego autobusem szkolnym marki Iveco, w którym przewoził uczniów w liczbie co najmniej kilkunastu - wyjaśnił Sęktas. Zaznaczył, że kierowca kontynuował jazdę "pomimo sprawnie działających urządzeń przejazdowych zabraniających ruchu, w postaci opuszczonych rogatek kolejowych oraz sygnałów dźwiękowych i świetlnych". W najbliższym czasie zostaną przesłuchani świadkowie zdarzenia. "Na późniejszym etapie" zapadnie decyzja, czy zachodzi konieczność powołania biegłych.

Zapytany o przesłuchanie kierowcy prokurator Sęktas wyjaśnił, że "przesłuchanie ewentualnego sprawcy czynu jest czynnością koronującą i kończącą postepowanie" i nie odbywa się na samym jego początku. Na razie nikomu nie postawiono żadnych zarzutów. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy można trafić do więzienia na osiem lat.

Konsekwencje wobec opiekunki dzieci

W sprawie wypowiedział się też Krzysztof Kalinowski, wójt gminy Dębe Wielkie. W piątek opublikował oświadczenie, w którym polecił dyrektorowi szkoły podstawowej w Górkach wszczęcie procedury wyjaśniającej i dyscyplinującej w stosunku do nauczycielki uczestniczącej w zdarzeniu.

"Dodatkowo wójt wezwał przewoźnika, którego kierowca przyjechał autobusem po zamkniętych rogatkach, do odsunięcia kierowcy od pracy na terenie gminy Dębe Wielkie. Analizowane są również inne kroki prawne w stosunku do przewoźnika" - czytamy w oświadczeniu.

W poniedziałek Krzysztof Kalinowski potwierdził, że działania zostały podjęte. - Firma przewozowa już odsunęła tego kierowcę. Jeśli chodzi o opiekę, dziś też została rozwiązana umowa z opiekunką, która brała udział w tym zdarzeniu. Kolejna rzecz to to, że dziś w ciągu najbliższych godzin do każdej ze szkół zostanie wysłana dodatkowa procedura, żeby uczulić wszystkich opiekunów na prawidłowe zachowanie się na przejazdach kolejowych - wylicza wójt.