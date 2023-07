Samolot spadł na grupę ludzi. Są ofiary śmiertelne

- Trwa akcja ratunkowa. Chodzi o samolot typu Cessna 208. To jest samolot używany między innymi do skoków spadochronowych - relacjonował na antenie TVN24 Węgrzynowicz. Świadkowie mówili o burzy, która przeszła nad rejonem i silnym wietrze. - Osoby, które były wokół lotniska schowały się właśnie do hangaru. Był mocny podmuch wiatru, wówczas miało dojść do tej katastrofy. Jest wielu poszkodowanych - uzupełnił.