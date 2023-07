Są wyniki sekcji zwłok pilota. Prokuratura apeluje do świadków

Z kolei Jolanta Świdnicka z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku zaapelowała do świadków zdarzenia. - Za pośrednictwem mediów apeluję dzisiaj przez cały dzień, aby osoby, które mają wiedzę na temat tego zdarzenia, może nawet przypadkowo były świadkami tego zdarzenia, aby się zgłaszały czy to do tutejszej prokuratury, czy do miejscowej jednostki policji. Takie zeznania są bardzo cenne - powiedziała.