Katastrofa lotnicza. Komisja szuka przyczyn. Próbują wydobyć wrak

Pięć osób zginęło, osiem zostało rannych - to tragiczny bilans katastrofy lotniczej w miejscowości Chrcynno na Mazowszu. Ofiary wypadku to czterej mężczyźni i kobieta. Przyczyny katastrofy wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Po południu ma zostać wydobyty wrak cessny.

Osiem osób rannych

Jak przekazała nam prokurator Świdnicka, do szpitali zabrano w sumie osiem osób. - Rano, dwie z nich, były w stanie ciężkim - podała prokurator. Jak informowaliśmy wcześniej, najciężej ranni to dwa mężczyźni w wieku około 40 lat. Zostali przetransportowani do Szpitala Bródnowskiego oraz do Wojskowego Instytutu Medycznego śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doznali poważnych obrażeń klatki piersiowej oraz urazów czaszkowo-mózgowych.