Komisja szuka przyczyn katastrofy. Strażacy wydobyli wrak wbity w hangar

Pięć osób zginęło, osiem zostało rannych - to tragiczny bilans katastrofy lotniczej w miejscowości Chrcynno na Mazowszu. Ofiary wypadku to czterej mężczyźni i kobieta. Przyczyny katastrofy wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Po ponad dwugodzinnej akcji strażacy wydobyli wrak wbity w hangar. Kiedy z maszyny ścieknie całe paliwo, będzie stawiana na koła.

Akcja wyciągania samolotu rozpoczęła się około godziny 15. Przed 17 zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 10 w Warszawie Łukasz Satała, który bierze udział w akcji wydobywania wraku, przekazał, że specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego wyciągnęła wrak samolotu. Strażacy czekają, aż ścieknie z niego paliwo, którego w zbiorniku było ok. 200 litrów.

- Samo zadanie nie jest trudne, bo samolot jest lekki, waży około dwóch ton. My podnosimy ciężarówki o tonażu nawet 20 ton. W tym momencie samolot został wyciągnięty z hangaru i czekamy, aż ze skrzydła zleci paliwo, następnie zostanie postawiony na koła - powiedział.

Dodał, że paliwo z samolotu ścieka do zbiorników sorpcyjnych, aby nie przedostało się do gleby. Według strażaka akcja może zakończyć się około godziny 18, zaś samolot po postawieniu i zabezpieczeniu ma zostać odtransportowany do znajdującego się na lotnisku hangaru, ok. 500 metrów od miejsca katastrofy.

Akcję wydobywania wraku obserwowała reporterka TVN24 Karolina Gozdawa-Litwińska. - Na początku strażacy podwiązali kadłub samolotu - opisała. Relacjonowała, że na miejscu jest też druga maszyna, która podtrzymywała konstrukcję dachu budynku. - Żeby to, co jest na maszynie, nie zawaliło się, żeby jak najbezpieczniej ją wyciągnąć - dodała.

Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego działająca przy JRG 10 w Warszawie na co dzień zajmuje się podnoszeniem i wyciąganiem samochodów ciężarowych oraz cystern, które uległy wypadkowi i stwarzają zagrożenie dla kierujących. Posiada cztery samochody specjalistyczne. - To są ciężkie samochody o bardzo dużych parametrach udźwigu - przekazał Satała.

Przyczyny katastrofy wyjaśnia komisja

Przyczyny katastrofy wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jej przedstawiciele spotkali się po południu z dziennikarzami. Zastępca przewodniczącego PKBWL Andrzej Bartosiewicz poinformował, że na pokładzie cessny byli instruktor oraz dwóch pilotów szkolących się, a do zdarzenia doszło tuż po oderwaniu się maszyny od ziemi, po wykonaniu manewru "touch and go". Samolot jest całkowicie zniszczony po uderzeniu w budynek kawiarenki klubowej aeroklubu, który służył jako miejsce spotkań.

- W dniu wczorajszym (poniedziałek - red.) prowadziliśmy prace dokumentujące miejsca zdarzenia, zrobiliśmy skan 3D miejsca zdarzenia, zabezpieczyliśmy wszelkie możliwe dowody. W tej chwili, po zabraniu ciał, próbujemy wydobyć statek powietrzny - powiedział po godzinie 14 Andrzej Bartosiewicz.

- Następnie, po wydobyciu, będziemy prowadzili oględziny samolotu: kabiny, ustawień wszystkich dźwigni, śmigła, klap. Część z nas pojedzie przesłuchać świadka, osoby, która była w samolocie i przeżyła wypadek. Może wtedy dowiemy się coś więcej na temat zdarzenia - uzupełnił Jacek Bogatko, członek komisji.

Członkowie komisji przypomnieli, że ich działania są niezależne od śledztwa prokuratury. - Na tym etapie nasze ścieżki są wspólne, ale później się rozchodzą, naszym celem jest ustalenie przyczyn, w celu zapobieżenia takim zdarzeniom w przyszłości - podsumował Bartosiewicz. Raport PKBWL ma być gotowy w ciągu 30 dni.

Przed miesiącem samolot przeszedł przegląd

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego, który jest gospodarzem lotniska w Chrcynnie, wydał oświadczenie, w którym zapewniał, że samolot posiadał wszelkie uprawnienia i był w doskonałym stanie.

"Statek powietrzny biorący udział w zdarzeniu wykonywał loty z doświadczonym pilotem-instruktorem na pokładzie, posiadającym wszelkie wymagane uprawnienia. Samolot był w doskonałym stanie technicznym – niespełna przed miesiącem przeszedł gruntowny przegląd. Wszystkie statki powietrzne Aeroklubu Warszawskiego podlegają bieżącej obsłudze technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi utrzymania zdatności do lotu samolotów oraz przepisów bezpieczeństwa lotniczego, pod nadzorem organów państwowych" - poinformował Aeroklub Warszawski.

Wszystkie ofiary zostały zidentyfikowane

W poniedziałkowej katastrofie samolotu Cessna 208, który spadł na hangar na lotnisku w Chrcynnie, zginęło pięć osób, a osiem zostało rannych. - Wszystkie ofiary katastrofy samolotu w Chrcynnie zostały zidentyfikowane - powiedział we wtorek Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Dopytywany o uczestników katastrofy zaznaczył, że "mówimy o osobach, które były związane poniekąd z lotniskiem". Nie wskazał jednak, czy chodzi o pracowników, czy o osoby, które były na lądowisku wspólnie z osobami, które wykonywały tam loty.

Na takie szczegóły nie wskazuje też Prokuratura Rejonowa w Pułtusku, która wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy. - W wyniku tego wypadku zginęło pięć osób - czterech mężczyzn i kobieta. Wśród ofiar jest pilot samolotu, który uczestniczył w wypadku - podała prokurator Jolanta Świdnicka. - Wszystkie ofiary były obywatelami Polski w wieku od 25 do około 50 lat - dodała prokurator.

W momencie katastrofy na terenie aeroklubu przebywała grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. - Niestety, z przykrością potwierdzam, że jeden ze zmarłych był naszym studentem - powiedziała "Gazecie Stołecznej" rzeczniczka uczelni Ewa Jankiewicz.

Osiem osób rannych, w tym dwie ciężko

Jak przekazała nam prokurator Świdnicka, do szpitali zabrano w sumie osiem osób. - Rano dwie z nich były w stanie ciężkim - podała prokurator. Jak informowaliśmy wcześniej, najciężej ranni to dwa mężczyźni w wieku około 40 lat. Zostali przetransportowani do Szpitala Bródnowskiego oraz do Wojskowego Instytutu Medycznego śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doznali poważnych obrażeń klatki piersiowej oraz urazów czaszkowo-mózgowych.

- Wczoraj wieczorem (poniedziałek - red.) pacjent został do nas przewieziony, sytuacja jest trudna, czekamy w tej chwili na wyniki podjętych działań (...) potrzebny jest czas. Pacjent jest pod bardzo dobrą opieką - powiedział Piotr Gołaszewski, rzecznik prasowy Szpitala Bródnowskiego.

Żona rannego, który przebywa w Szpitalu Bródnowskim, poprosiła o oddawanie krwi dla męża. "Wczoraj w wypadku na lotnisku w Chrcynnie jednym z poszkodowanych został mój mąż Artur "Zielony" Zieliński, człowiek wielu pasji kochający życie i to co robi. Wielu z Was kontaktując się ze mną oferowało swoją pomoc, dlatego teraz proszę jeśli ktoś może to oddajcie krew dla Artura grupa ARh(-)" - napisała.

Osoby, który odniosły mniej groźne obrażenia, zostały przewiezione do szpitali w Płońsku i Ciechanowie. Doznały głównie złamań. Wśród nich jest dziecko.

Do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie trafił 25-letni mężczyzna. "Poszkodowany był przytomny. Stabilny oddechowo i krążeniowo. Pacjent w naszym szpitalu został zaopatrzony operacyjnie. Obecnie w stanie dobrym hospitalizowany jest w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej" - przekazała Agnieszka Woźniak, rzeczniczka placówki. "W godzinach późno wieczornych, z innego szpitala, został dowieziony do nas 9-letni chłopiec – uczestnik zdarzenia. Dziecko w stabilnym stanie przebywa na obserwacji w Oddziale Chirurgii Dziecięcej" - wskazała. Woźniak dodała, że obaj poszkodowani w chwili zdarzenia przebywali w hangarze.

Rzecznik Szpitala Bródnowskiego o stanie jednego z poszkodowanych TVN24

Autor:dg/ec/kz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP