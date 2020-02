Leczył dwumiesięcznego Kamila. "W całej swojej pracy tak pobitego pacjenta widziałem drugi raz"

O sprawie po raz pierwszy informowaliśmy we wrześniu 2018 roku. Dom Daniela G. i Dagmary N. odwiedzała pracownica Ośrodka Opieki Społecznej. Podczas rutynowej kontroli dostrzegła, że dziecko jest pobite. Wezwała służby. Kamil trafił do szpitala, a jego ojciec - 31-letni dziś Daniel G. - na komendę policji.

"Tak pobitego pacjenta widziałem drugi raz"

"Widok tego dziecka utkwił mi w pamięci"

- Utkwiło mi w głowie, że dziecko miało ślady przy kostkach. Tak jakby wgniecione odciski palców, to było nienaturalne - mówiła z kolei policjantka, która widziała Kamila jeszcze w łóżeczku. Stwierdziła, że jako dochodzeniowiec wielokrotnie stykała się ze śmiercią i ofiarami ciężkich przestępstw. - Jednak widok tego dziecka utkwił mi w pamięci. Zrobił na mnie ogromne wrażenie - przyznała.

Policjantka prowadziła też czynności z matką chłopca. - Według mnie oskarżona była osobą zimną i wyrachowaną. Miała kamienną twarz. Nie pokazywała żadnych emocji. Nie była wzruszona. Była zdystansowana, nawet nie była smutna. Jakby to nie wzbudzało w niej żadnych emocji - opisywała funkcjonariuszka. - Nie ukrywam, że sytuacja, widok dziecka, poruszyły mnie - zeznawała przed sądem.

Dozór zlekceważony

Dagmara N. jeszcze po postawieniu zarzutów wróciła do domu. Ale została objęta dozorem policyjnym. W czwartek sąd pytał oskarżoną, dlaczego przestała się stawiać na komisariat.

"Smutne sny" z dzieckiem

Z kolei oskarżony podczas rozprawy zapytał lekarza, czy jego syn żyje. - Byłem u psychiatry, dostałem leki. Jestem zmęczony tą sytuacją. Nie daję sobie rady, jestem przeciągnięty tym wszystkim. Nie radzę sobie. Mam wprowadzane dużo smutnych snów odnoszących się do Dagmary i dziecka - mówił oskarżony.

Jego adwokat zwróciła się chwilę później z wnioskiem o to, by jej klienta zbadali biegli psychiatra i psycholog.

Sąd nie przychylił się do tego wniosku. Zapewnił jednak, że zapozna się z dokumentacją medyczną sporządzoną w areszcie.

Ojcu grozi dożywocie

Według prokuratury doszło do co najmniej dwóch sytuacji, po których Kamil mógł umrzeć. Pierwsza: kiedy 31-latek miał rzucić synem o podłogę, o czym podczas jednej z rozpraw mówiła Dagmara. Natomiast za drugim razem G. miał uderzyć wielokrotnie syna w głowę jakimś twardym narzędziem. Śledczy do dziś nie wiedzą jakim. Powodem miał być płacz dziecka.