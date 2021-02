Chcieli pozbawić honorowego obywatelstwa "wybranych hierarchów Kościoła katolickiego"

Działacze partii Razem wnioskowali "o zmianę uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy oraz pozbawienia tego obywatelstwa wybranych hierarchów Kościoła katolickiego". W ocenie wnoszących petycję, co zawarto w uzasadnieniu uchwały dotyczącej tej petycji "ci hierarchowie kościoła nie zasługują na ten przywilej z uwagi na tuszowanie i ukrywanie nadużyć o podłożu seksualnym w Kościele katolickim".

Radny PiS: działania antywspólnotowe. Radny KO: uchwała powinna być zmieniona

Jak jednak zastrzegł, nie oznacza to, że popiera tę petycję w punkcie, który wskazuje, że honorowe obywatelstwo powinien stracić papież Jan Paweł II. Dodał jednak, iż uważa, że wśród osób, które mają honorowe obywatelstwo, są takie, które na nie nie zasługują.

Z kolei radny PiS Piotr Mazurek mówił, że w jego ocenie petycja jest działaniem środowisk skrajnie lewicowych i ma na celu zaistnienie samych wnioskodawców. - Są to w dużej mierze inicjatywy środowisk politycznych – ocenił. Jak wskazał, "są to działania bardzo antywspólnotowe, działania wymierzone w osoby, symbole, środowiska, tradycje, które są związane z istotnymi zasługami dla polskiej niepodległości, dla wolności naszego kraju". Mazurek zaapelował również do pozostałych radnych, aby głosowali przeciw petycji.