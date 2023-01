Obajtek porównuje marże Orlenu do cen biletów w stolicy. Trzaskowski: wstyd, proszę przeprosić

czytaj dalej

Po awarii w oczyszczalni Cyraneczka nieczystości trafiły do Kanału Wawerskiego. Są obawy, że może dojść do przepełnienia zbiorników awaryjnych, co spowoduje rozlanie się ścieków. Wody Polskie poinformowały we wtorek o przeprowadzeniu kolejnej kontroli gospodarowania wodami w tej oczyszczalni ścieków.