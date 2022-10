Słynny brytyjski architekt zaprojektuje terminal Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wśród chętnych na przygotowanie projektu terminala pasażerskiego i dworca kolejowego wraz z węzłem przesiadkowym CPK były dwa biura projektowe wywodzące się z Wielkiej Brytanii: Foster + Partners i Zaha Hadid, amerykańska pracownia Kohn Pedersen Fox, pracownia Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura z Hiszpanii oraz Dar Al-Handasah i Perkins and Will, czyli konsorcjum amerykańsko-libańskie.

Oferta za 865 milionów złotych

Jak poinformowała "Gazeta Stołeczna", 21 października spółka CPK zakończyła procedurę dialogu konkurencyjnego. W postępowaniu najwyżej oceniono ofertę Foster+Partners, która opiewa na kwotę 865 milionów złotych. W przetargu kryterium ceny to 35 procent. Pozostałe elementy podlegające ocenie to: doświadczenie personelu, metodyka i zadanie projektowe. - Wybraliśmy ofertę najlepszą pod względem relacji ceny do jakości - powiedział cytowany przez "Stołeczną" Konrad Majszyk, rzecznik prasowy spółki CPK.