Uderzenie w handlarzy podrabianych leków. Zatrzymali 13 osób, zabezpieczyli luksusowe auta, gotówkę i narkotyki

Część grupy działała na Mazowszu

Według śledczych, współpracujące grupy mogły sprowadzić do Polski kilkadziesiąt milionów sfałszowanych tabletek największych światowych koncernów farmaceutycznych. - Z ustaleń śledztwa wynika również, że wartość produktów leczniczych wprowadzonych do obrotu szacowana jest na kwotę co najmniej siedmiu milionów złotych - dodał prokurator.

Podejrzani sprowadzali z Azji do Polski substancje czynne. Zdaniem śledczych, od początku działalności grupy mogło być ich nawet pół tony. Następnie przekazywano je poza granice kraju, gdzie były wykorzystywane do produkcji podrabianych leków. - Tak sfałszowane produkty trafiały ponownie do naszego kraju, skąd były dystrybuowane za pomocą firm kurierskich i poczty do odbiorców w Unii Europejskiej oraz USA - przekazał Wawrzyniak.