CBA w ratuszu. Zabezpiecza dokumentację dotyczącą "Czajki"

"Kwestia zagrożenia epidemiologicznego"

- Prokuratura Regionalna prowadzi wielowątkowe i rozwojowe śledztwo między innymi w sprawie zrzutu ścieków do Wisły. W toku postępowania przygotowawczego, w zakresie zrzutu ścieków do rzeki Wisły badana jest kwestia spowodowania zagrożenia epidemiologicznego, zanieczyszczenia wody oraz zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach – powiedział i dodał, że za ten czyn grozi nawet do ośmiu lat więzienia.