Byli właściciele nie odzyskają działki na terenie Parku Chomicza. Wojewoda uwzględnił skargi

Batalia o działkę znajdującą się na terenie Parku Chomicza na Bielanach ciągnie się już od lat 90. Miasto chce, by cały teren, tak jak dotychczas, pełnił funkcję rekreacyjną i służył wszystkim mieszkańcom. Nieco inne zdanie miał starosta warszawski zachodni, który w swojej decyzji z 2020 roku orzekł o zwrocie działki byłym właścicielom.

Od jego decyzji odwołali się: do wojewody mazowieckiego, bielański ratusz oraz WSBM Chomiczówka dzierżawiąca ten teren.

Decyzja wojewody

"Wojewoda podzielił argumenty zawarte w odwołaniu m.in co do kwalifikacji gruntów jako rekreacyjne. Stanowczo zostało wskazane, że od początku nie zmieniło się przeznaczenie nieruchomości (funkcja rekreacyjna terenów zielonych w granicach osiedla mieszkaniowego Chomiczówka) określone w decyzji lokalizacyjnej przywołanej w akcie notarialnym i zgodnie z pierwotnymi założeniami techniczno-ekonomicznymi budowy osiedla" - przekazała spółdzielnia.

To jednak jeszcze nie koniec walki o Park Chomicza. Spółdzielnia spodziewa się, że byli właściciele będą zaskarżać decyzję do sądów administracyjnych. "Mamy nadzieję, że potwierdzą one decyzję wojewody" - przekazała WSBM Chomiczówka.