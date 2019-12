Byli tylko numerami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bezdomni nawet po śmierci

Ogień pożarł ten domeczek z dykty w minuty. W popiołach strażacy znaleźli sześć ciał. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – numery dla służb, bo tacy jak oni właściwie nie miewają imion. 1, 2, 3 i 4 czekali rok w kostnicy na pogrzeb. Dwaj bracia - 5 i 6 – są wciąż nie do odróżnienia dla śledczych i tkwią w "lodówce".

A ja próbowałam mu wytłumaczyć, że to osoby bezdomne. I że takie są procedury. Tylko na mnie spojrzał i powiedział: Bezdomni? Nawet po śmierci?

Domeczek

Ogień pojawił się na Żeraniu 25 grudnia po godzinie 20.30. Straż pożarna powie, że sygnał dał przechodzień. Ale na ulicy Spedycyjnej nikt w to nie wierzy.

Ogień

Co najmniej pięć bezimiennych ofiar pożaru. A i ta szósta też jakby anonimowa. Kim byli ci ludzie? Dlaczego tu byli w święta Bożego Narodzenia? Jak zginęli?

No i jak to możliwe, że mimo iż od ich śmierci minął rok, to od pogrzebu trójki z nich - ledwie kilka dni, a dwoje nadal leży w kostnicy.