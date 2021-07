Ponad 600 interwencji straży pożarnej po burzach na Mazowszu. Zalane ulice w Warszawie

Mazowieccy strażacy, z powodu burz do godziny 20 interweniowali ponad 600 razy. Uszkodzonych zostało co najmniej 12 dachów, w tym na budynkach mieszkalnych. W Warszawie wyjeżdżali do powalonych drzew i zalanych ulic. Jak informuje nasz reporter, woda zebrała się między innymi na Wisłostradzie przy Cytadeli i ulicy Płochocińskiej.