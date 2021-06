Gwałtowna burza nad Warszawą. "Ciemno tak, że zapaliły się latarnie"

Spadł bardzo gwałtowny deszcz, a w niektórych miejscach także grad. - Burza wyglądała bardzo groźnie. Zrobiło się ciemno jak w nocy. Ale mamy łącznie pięć interwencji, które dotyczą głównie Bielan. Wiemy, że tam była silna ulewa z gradem - przekazał tuż przed 10 Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej. - We Włochach w tym momencie już się przejaśniło. Tak naprawdę szkody będzie można ocenić dopiero, jak przestanie padać - podsumował strażak.

Burze spodziewane są w województwie mazowieckim w rejonach Białobrzegów, Grójca, Tarczyna, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, Błonia i zachodnich dzielnic Warszawy oraz w rejonie Wyszogrodu, Sanniki, Gąbina, Gostynina i Płocka. Zmierzają w kierunku północno-wschodnim, w kierunku centrum Warszawy i dalej na Sulejówek, Wołomin, Serock, Legionowo, Nasielsk, Płońsk i Glinojeck. To burze umiarkowane, lokalnie silne, z opadami do 30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 - 90 kilometrów na godzinę. W Warszawie może spaść 40 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny.