"Budzik" dla dorosłych już otwarty. Powstał "dzięki ogromnej determinacji"

Zaznaczyła, że fundacja wraz z współpracującymi z nią środowiskami stworzyła "kompleksowy model pomocy pacjentom w śpiączce". - Bardzo cieszę się, że do pionierskiej kliniki Budzik dla dzieci, działającej w Międzylesiu, dołącza dzisiaj Budzik dla dorosłych na warszawskim Bródnie – dodała małżonka prezydenta.

Już ponad 100 osób zostało wybudzonych

Głos zabrał również wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który ocenił, że walka, jaką toczy Ewa Błaszczyk i jej fundacja "Akogo" jest zwycięska, bo już ponad 100 osób zostało wybudzonych. - To za każdym razem jest ta wielka radość dla osób najbliższych, ale też dla nas wszystkich - dodał.

- Jesteśmy gotowi. Zespół ponad 50 osób został pozyskany. To są dobrzy profesjonaliści, wiele pielęgniarek, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów, farmakolog, farmaceuta. To grono poszerzone będzie jeszcze o opiekunów chorych - zaznaczył prof. Maksymowicz dodając, że zespół będzie pracował wraz z rodzinami pacjentów kliniki, by "jak najwięcej osób przeciągnąć na stronę kontaktu z otoczeniem".