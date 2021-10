Budżet Warszawy na 2022 rok. Białołęka dostanie na inwestycje 23 razy więcej niż Wilanów

Pieniądze dla poszczególnych dzielnic

Skąd różnice? Ratusz odpowiada

Budżet Warszawy a Polski Ład

"Jeśli nie zostanie przewidziana rekompensata, to konieczna będzie radykalna zmiana założeń budżetowych na 2022 rok z uwagi na brak możliwości uzyskania przez m.st. Warszawa dochodów wystarczających do sfinansowania planowanych wydatków budżetowych. W takiej sytuacji niezbędne może być ograniczenie wydatków budżetowych w stosunki do planowanych w celu zapewnienia równowagi budżetowej. Dodatkowo zapowiadane zmiany w przepisach prawnych dotyczących systemu gospodarki odpadami niosą za sobą ryzyko pogłębienia luki budżetowej z uwagi na proponowane do wprowadzenia górne limity opłat za gospodarowanie odpadami" - wyjaśniono.