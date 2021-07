Utrudnienia na Ursynowie. Zamkną rondo w centrum dzielnicy

Od pierwszego do 12 lipca wyłączony z ruchu będzie około 50-metrowy odcinek ulicy Płaskowickiej od alei KEN w kierunku ulicy Rosoła. W związku z tym nie będzie można zjechać z ronda na skrzyżowaniu Płaskowickiej i al. KEN w kierunku ulicy Rosoła. "Objazd zamkniętego odcinka prowadzić będzie ul. Gandhi, Cynamonową do ul. Lanciego lub ul. Wąwozową, al. KEN, ul. Belgradzką do ul. Lanciego" - przekazał ratusz.

Od 8 lipca zamkną rondo Krahelskiej

Kolejne zmiany czekają na kierowców tydzień później, w czwartek 8 lipca. O godzinie 22 rozpoczną się prace związane z asfaltowaniem skrzyżowania Płaskowickiej z al. KEN. Rondo Krahelskiej zostanie w całości zamknięte. Jak informuje ratusz, "objazdy prowadzić będą do ul. Gandhi, a następnie ul. Pileckiego lub ul. Dereniową do ul. Płaskowickiej lub ul. Rosoła do ul. Belgradzkiej". Utrzymany zostanie ruch na trzech z czterech przejść dla pieszych w rejonie ronda. Jednak mogą się one zmieniać wraz z postępem prac.