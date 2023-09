"Leciał bardzo nisko nad ziemią". Śledztwo w sprawie katastrofy samolotu

We wtorek w miejscowości Brzeska Wola na Mazowszu doszło do wypadku małego samolotu. W katastrofie zginął pilot maszyny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

- Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w kierunku artykuły 177 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli spowodowania wypadku w ruchu powietrznym. Wczoraj (we wtorek - red.) trwały czynności na miejscu zdarzenia. Dzisiaj są one kontynuowane. Oględziny prowadzi prokurator z udziałem przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Te czynności są jeszcze w toku - przekazała prokurator Agnieszka Borkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Wypadek samolotu w Brzeskiej Woli

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Brzeskiej Woli. Dwuosobowy samolot spadł na pole borówki. Leciał nim tylko pilot. Był zakleszczony w zniszczonej kabinie. Na miejscu wypadku była prowadzona resuscytacja ciężko rannego mężczyzny. 55-latek został zabrany w ciężkim stanie do szpitala, gdzie zmarł.