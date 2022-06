Policja odzyskała auta skradzione w Holandii. Zatrzymano trzech podejrzanych

- Jak wynika z wiedzy policjantów, w ostatnim czasie podejrzewani regularnie, przynajmniej raz w tygodniu wyjeżdżali do Holandii. Tam kradli kilka pojazdów, a następnie będąc w stałym kontakcie telefonicznym, sami bądź przy pomocy nieustalonych dotąd osób przewozili je do Polski, zazwyczaj na oryginalnych, holenderskich tablicach rejestracyjnych - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Dodała, że szefem szajki był 24-letni mężczyzna. - To on miał wydawać polecenia pozostałym członkom grupy, odpowiadał też za wyszukiwanie i typowanie pojazdów do kradzieży. Policjanci weszli w posiadanie informacji, że grupa przygotowuje się do wyjazdu do Holandii. W związku z tym podjęli obserwację trzech będących w ich zainteresowaniu mężczyzn, którzy przemieścili się poza granicę kraju - przekazała Adamus.