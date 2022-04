Jechał za szybko i z "dymiącym kołem". Policja: był pijany, nie miał uprawnień

Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Młody mężczyzna prowadził auto mimo braku uprawnień, a po drodze uderzył w znak drogowy. Podczas przeszukania znaleziono przy nim marihuanę. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Do interwencji doszło w nocy z wtorku na środę. Policjanci patrolujący ulicę Rynek w Brwinowie zauważyli fiata jadącego z nadmierną prędkością. Ich uwagę zwrócił także dym wydobywający się z jednego z kół. Próbowali zatrzymać pojazd do kontroli na Wiejskiej, ale kierowca chciał im uciec. Gdy udało się go ująć, funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu.