"Warszawa jest miastem dwóch powstań. To dowodzi, jak silny jest polski imperatyw w dążeniu do wolności"

W Parlamencie Europejskim w Brukseli zorganizowano seminarium poświęcone 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jego elementem jest otwarcie wystawy upamiętniającej bohaterski zryw. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński mówił, że "Warszawa jest miastem dwóch powstań", a to dowodzi, "jak silny jest polski imperatyw w dążeniu do wolności".

Miasto dwóch powstań

- W trakcie II wojny światowej Polska znowu znalazła się pod okupacją. Tym razem niemiecką i sowiecką. W tym czasie mimo ogromnych represji, nieustannego zagrożenia i strachu w warszawie wybuchły dwa powstania. Powstanie w warszawskim getcie, którego 80. rocznicę właśnie obchodzimy, to pierwsze powstanie wielkomiejskie i zarazem największy zryw ludności żydowskiej w trakcie niemieckiej okupacji. Kolejnym było trwające 63 dni Powstanie Warszawskie z 1944 roku - mówił. - Warszawa jest zatem miastem dwóch powstań. To dowodzi, jak silny jest polski imperatyw w dążeniu do wolności - podkreślił wicepremier.