"Mogło dojść do wybuchu butli z gazem". Strażacy ewakuowali dwie osoby z płonącego domu

Strażacy gasili pożar domu pod Legionowem. Z pierwszych informacji wynikało, że mogło dojść do wybuchu butli z gazem, dlatego zadysponowano duże siły.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w miejscowości Boża Wola. - O godzinie 18.45 zostaliśmy zadysponowani do pożaru domu. Jako pierwsi na miejsce przyjechali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nowy Dwór Mazowiecki, gdzie zastali rozwinięty pożar w pomieszczeniu od frontu budynku - mówi nam Łukasz Szulborski, oficer prasowy straży pożarnej w Legionowie.

- Niezwłocznie przystąpiono do gaszenia oraz przeszukiwania obiektu. Ewakuowano dwie osoby z górnej kondygnacji, pożar został opanowany. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń - dodaje.

- Przystąpiono do przelewania, a następnie opróżniania pomieszczenia kuchni, które doszczętnie spłonęło. Pozostała część budynku została poważnie okopcona. Z treści zgłoszenia wynikało, że mogło dojść do wybuchu butli z gazem, a budynek na co dzień jest zamieszkany przez ponad 20 osób - w związku z tym na miejsce zdarzenia przybyła grupa operacyjna z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa - podsumowuje strażak.