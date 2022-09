60-latek podejrzany o brutalne zabicie psa

- Dyżurny grójeckiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące znęcania się nad zwierzęciem w Boglewicach pod Jasieńcem - podała nadkomisarz Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. - Mężczyzna przywiązał psa konkubiny do słupka i uderzał go drewnianą kantówką, co spowodowało jego śmierć - opisuje.