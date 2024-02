Kandydat PiS na prezydenta Warszawy zdradził, kto będzie jego zastępczynią

- To kobiety w różnym wieku, które różnie widzą swoje życie. My chcemy postawić w naszym programie na ich wolność i swobodę. Chcemy stworzyć takie mechanizmy w samorządzie, które będą umożliwiały im rozwój w takim kierunku, w jakim będą chciały - mówił podczas środowej konferencji prasowej Tobiasz Bocheński.

Ma być zastępczynią Tobiasz Bocheńskiego w ratuszu

Radna Marta Borczyńska zwróciła uwagę na sytuację warszawskich mam. - Macierzyństwo często wiąże się z przemyśleniami, czy rzeczywiście wracać do pracy, którą wykonywały do tej pory, czy w takim samym czasie i formie. Chcielibyśmy stworzyć miejsce, w którym kobiety, które rozważają powrót do pracy zawodowej po przerwie związanej z urlopem wychowawczym, dostały kompleksowe wsparcie - zawodowe jak i prawne - podkreśliła.

Zapowiadają centrum rozwoju kobiet w Warszawie

- Program dla kobiet napisały same kobiety, my - mężczyźni nie wtrącaliśmy się do tego. Dzisiaj zaprezentowaliśmy tylko jego fragment. Jestem przekonany, że ten program dla kobiet jest najlepszą opcją, która powinna być zaimplementowana w Warszawie po wyborach samorządowych. Bardzo chcemy, żeby przyszłość należała do warszawianek - podkreślił Tobiasz Bocheński.