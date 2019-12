Protest kontrolerów ruchu z Okęcia. "Nie chodzi o pieniądze, ale o bezpieczeństwo"

"Zaistniał spór zbiorowy"

Związkowiec "był szarpany"

W poniedziałek po godz. 16 doszło do kolejnej odsłony konfliktu. - Prezes (Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa Marcin Jaracz - red.) był szarpany przez parę osób, gdy przyszedł do pracy - relacjonował. Jaracz miał usłyszeć, że został zwolniony. - Przyszedł kierownik i jego zastępca, zapytałem o dokumenty dotyczące wypowiedzenia. Okazało się, że tych dokumentów nie ma - przekazał prawnik. I dodał, że na miejscu stawili się inni pracownicy broniący szefa związku. - To, że przyjechali wszyscy kontrolerzy, świadczy o jedności tego środowiska - przekonywał mecenas Piotr Wujec i dodał, że przewodniczący "ma anulowane wszystkie przepustki".

- To, co zrobiono jest karygodne. Konflikt eskaluje, ludzie za zdenerwowani i zmęczeni sytuacją. Psychofizyczność ludzi "siada", to przekłada się na bezpieczeństwo ludzi, którzy siedzą w samolotach. Obecny zarząd zdaje się to kompletnie bagatelizować. Wyczerpaliśmy wszystkie formy dialogu, nikt nas nie chce słuchać - przekonywał Marcin Jaracz. On też podkreślił, że "konflikt nie jest płacowy".