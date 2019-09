Nie będzie bilansu seniora, bo "może przyczynić się do zwiększenia kolejek". Trzaskowski: kuriozalna decyzja

Jak ocenia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w swoim oświadczeniu, "zaproponowana populacja docelowa", może przyczynić się do wydłużenia kolejek do lekarzy specjalistów.

Do badań mieliby bowiem przystąpić wszyscy seniorzy. Profilaktycznie.

"Mogą skutkować nad wykrywalnością jednostek chorobowych"

"Powyższe działania mogą wręcz skutkować nad wykrywalnością poszczególnych jednostek chorobowych, co może przyczyniać się do pogłębienia trudności w dostępie do świadczeń NFZ oraz negatywnie wpływać na pacjenta, powodując niepokój i dyskomfort związany z fałszywie pozytywnym wynikiem badań" – czytamy w oświadczeniu na stronie AOTMiT (pisownia oryginalna -red.).