Czołg wjechał w wóz strażacki. Organizator: coś się przyblokowało

"Po zakończeniu pokazów" zawiódł układ napędowy

Podkreślono, że "do zdarzenia doszło już po zakończeniu pokazów na pikniku, podczas zjazdu czołgu do hali", a miejsce kolizji znajdowało się kilkaset metrów od pikniku. "Co istotne, podczas samego wydarzenia zadbano o to, aby jego uczestnicy znajdowali się w bezpiecznej odległości od pojazdów i innych militariów" - zapewniono.