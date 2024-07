Trzy promile i wizyta w szpitalu

Teraz czekają go także konsekwencje prawne i finansowe. Policja skieruje do sądu wniosek o ukaranie chłopaka w związku z jazdą hulajnogą po pijanemu i spowodowaniem zagrożenia w ruchu drogowym, a także za brak uprawnień do kierowania pojazdem (nie miał karty rowerowej ani prawa jazdy kategorii A1, B1, C lub AM).