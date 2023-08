Wykoleił się pociąg jadący do Warszawy, są utrudnienia

W czwartek wykoleił się pociąg z Białegostoku do Warszawy. Do zdarzenia doszło tuż po wyjeździe z białostockiego dworca. Składem podróżowało około 150 osób. Nikt nie został poszkodowany. Są utrudnienia w ruchu.

Do wykolejenia doszło niedługo po wyjechaniu przez pociąg z dworca, ok. 200 metrów za tunelem Fieldorfa Nila. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana, będzie go ustalać m.in. specjalnie powołana komisja.