Drażnił psa, ten go pogryzł. 36-latkowi grozi kara

czytaj dalej

Daniel Milewski startował z ostatniego 10. miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do europarlamentu na Mazowszu. Choć 50 592 głosów nie wystarczyło, by uzyskać mandat, to polityk może mówić o dużym sukcesie. Zagłosowało na niego ponad 18 tysięcy osób więcej niż na znacznie bardziej doświadczonego i rozpoznawalnego Jacka Kurskiego.