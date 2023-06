Ktoś podpalił bar nad jeziorem. Jest prokuratorskie śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Gostyninie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru Baru Letniego w miejscowości Białe. Z zapisu kamer monitoringu, który udostępnili właściciele obiektu, wynika, że został on podpalony. Sprawcy poszukuje policja.

Do pożaru, w którym doszczętnie spłonął Bar Letni Białe nad Jeziorem Białym doszło 9 czerwca nad ranem. Według właścicieli, którzy od początku podejrzewali podpalenie, spaleniu uległ "dorobek 13 lat pracy", w tym również miejsce produkcji wyrobów garmażeryjnych do sklepu, pokoje hotelowe oraz mieszkanie dla czteroosobowej rodziny z Ukrainy, która znalazła tam schronienie.

Straty na pół miliona, prokuratorskie śledztwo

- W sprawie zostało wszczęte śledztwo - powiedział we wtorek zastępca prokuratora rejonowego w Gostyninie Damian Zimniak. Jak wyjaśnił, postępowanie prowadzone jest w związku z artykułem 163 par. 1 pkt 1 Kodeksu karnego, który mówi, że kto sprowadza zdarzenie, zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

- Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika, że doszło do podpalenia. Nie można przyjąć wersji, że było to zdarzenie przypadkowe bądź nieumyślne. Na pewno sprawca działał świadomie, z premedytacją. Trwają intensywne czynności zmierzające do jego ustalenia i zatrzymania - podkreślił zastępca prokuratora rejonowego w Gostyninie.