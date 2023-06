Podpalił bar nad jeziorem. "Straciliśmy dorobek 13 lat pracy". Właściciele pokazali monitoring

Do zdarzenia doszło 9 czerwca po godzinie 3.30 w miejscowości Białe, w pobliżu Gostynina i Płocka. Wszystko widać na nagraniu, które właściciele lokalu opublikowali w mediach społecznościowych. Asfaltową drogą przejeżdża samochód, po czym znika z kadru. Chwilę później pojawia się mężczyzna w bluzie i czapce z daszkiem. Otwiera furtkę i wchodzi do ogródka. Ujęcie z drugiej kamery pokazuje drzwi wejściowe, w oddali kilka stolików. Ten sam mężczyzna szybko rozlewa ciecz z butelki wzdłuż budynku i podpala. Płomienie buchają, podpalacz ucieka. Sytuacja trwała niespełna dwie minuty.

Ukraińska rodzina straciła dach nad głową

"W wyniku podpalenia naszego baru straciliśmy dorobek 13 lat pracy. Zniszczono nie tylko bar, ale również miejsce produkcji wyrobów garmażeryjnych do sklepu Kredens oraz wszystkie pokoje hotelowe pełne gości. Tylko dzięki czujności i szybkiej reakcji naszej kochanej Tatiany nikt nie ucierpiał ani nie stracił życia" - napisali w mediach społecznościowych właściciele Baru Letniego i pensjonatu Jastrzębiówka. Stwierdzili, że podpalacz pozbawił ich źródła utrzymania, miejsca pracy dla wielu osób oraz mieszkania czteroosobowej rodziny z Ukrainy, która znalazła tu schronienie po rosyjskiej napaści.

Ponad czterogodzinna akcja strażaków

Przed godziną 4 na miejscu pojawiła się straż pożarna. - Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem całkowicie objęty był drewniany budynek Baru Letniego, pokryty blachą, dobudowany do budynku agroturystyki o konstrukcji murowanej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu siedmiu prądów wody, przeprowadzeniu wentylacji w budynku agroturystyki (było duże zadymienie), a następnie sprawdzeniu obiektu pod kątem obecności tlenku węgla. Na koniec dokonywano prac rozbiórkowych - przekazał nam Andrzej Ledzion ze straży pożarnej w Gostyninie.

Potwierdził, że ogień strawił całkowicie bar wraz z wyposażeniem i instalacją fotowoltaiczną. W przylegającym pensjonacie spłonęła elewacja szczytu oraz - częściowo - konstrukcja dachu. Ten budynek został uratowany przez strażaków, ale w środku jest poważnie zniszczony. - W wyniku oddziaływania dymów pożarowych ciągi komunikacyjne bezpośrednio przyległe do szczytu są okopcone - doprecyzował strażak.

Policja szuka sprawcy, materiały w prokuraturze

O podpaleniu wie policja. - Policjanci, po ugaszeniu miejsca zdarzenia przez strażaków, wykonali czynności wraz z technikiem oraz biegłym z zakresu pożarnictwa. Materiały z tego zdarzenia w dniu dzisiejszym zostały przesłane do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, gdzie zostanie prowadzone śledztwo w kierunku artykułu 163 paragraf 1 podpunkt 1 kodeksu karnego - przekazał nam w poniedziałek rano Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: 1) pożaru, (...) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10

Policjanci szukają sprawcy, zabezpieczyli nagranie monitoringu. - Jak najbardziej jest dla nas pomocne. Rozpatrujemy wszystkie wątki. Apelujemy do wszystkich mieszkańców i świadków: jeżeli mają na swoich posesjach dodatkowy monitoring, który mógłby zarejestrować sprawcę, uczestniczącego w podpaleniu, prosimy zgłaszać się do komendy bądź do dzielnicowego - podsumował Klimek.