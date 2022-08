Bezpłatne kino plenerowe w Warszawie - miejsca i godziny seansów

● Kina plenerowe w Warszawie działają przez całe wakacje w niemal wszystkich dzielnicach. ● Seanse w kinach pod chmurką zaczynają się po zachodzie słońca ok. godziny 21.00. ● Filmy w kinach plenerowych w Warszawie można oglądać od wtorku do niedzieli.

Kino plenerowe w Warszawie

Kina plenerowe w Warszawie działają zwykle przez całe wakacje. Od wtorku do niedzieli można cieszyć się seansem filmowym pod chmurką w niemal każdej dzielnicy Warszawy. Przyda się oczywiście dobra pogoda i znajomość repertuaru. Prężnie funkcjonuje program Filmowa Stolica Lata, w ramach którego działają letnie kina w wielu lokalizacjach stolicy, a wstęp na film jest bezpłatny. Możecie wybrać się do kina pod chmurką na plaży, w parku, a nawet na dziedzińcu muzeum - to idealny sposób na spędzenie lata w mieście! Seanse odbywają się cyklicznie w konkretnych dniach tygodnia.