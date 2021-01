"Uderzali kijem, zadawali ciosy w głowę i kopali". Zarzuty po atakach na ochroniarzy

Do pierwszego zdarzenia doszło kilka dni temu, przed godziną 22. Jak opisuje Marta Sulowska, rzeczniczka komendy rejonowej dla Bemowa, pracownik ochrony zwrócił uwagę na dwóch mężczyzn, którzy przed zamknięciem sklepu weszli do toalety. - Kiedy wszedł do pomieszczenia i poprosił o opuszczenie terenu sklepu, obaj wyzywali mężczyznę, krzyczeli, że nie wyjdą. Po kilkunastu minutach awantury, oburzeni, w końcu opuścili sklep. Na tym jednak nie zakończyli. Po kilkunastu minutach wrócili. Kiedy spostrzegli mężczyznę, rzucili się na niego, uderzali go kijem, bili po głowie i kopali po ciele. Po chwili uciekli – opisuje policjantka.

"Ukrył się za koparką"

W sprawę włączyli się bemowscy kryminalni, którzy ustalili tożsamość drugiego z mężczyzn. Do zatrzymania doszło poza granicami Warszawy, gdzie - według policji - mężczyzna się ukrywał. On również został doprowadzony do komisariatu. - Podejrzani w wieku 24-lat usłyszeli zarzut pobicia. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności – mówi Sulowska.