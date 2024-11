Aresztowani za okradanie ciężarówek przy autostradzie

Po ostatnich zgłoszeniach włamań do pojazdów na terenie MOP Baranów i kradzieży pieniędzy grodziscy kryminalni rozpoczęli obserwację wytypowanego samochodu. Podejrzewali, że to właśnie nim poruszają się podejrzani. Gdy auto zatrzymało się na parkingu, policjanci ruszyli, by zatrzymać siedzących w nim mężczyzn.