W tych bardzo trudnych czasach, przez osiem lat niszczenia demokracji, to właśnie samorządy stawały na pierwszej linii i wykonywały swoje zadania - mówił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Olsztynie Rafał Trzaskowski. - Kiedy zabierano nam prawo do in vitro, to samorządy stawały na wysokości zadania - powiedział. Mówił też, że trwają prace nad projektem ustawy, w którym budżet samorządowy "zostanie uniezależniony od decyzji rządu".