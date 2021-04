"Obwarzanek" truje wieczorami. Stężenie pyłów kilka razy wyższe niż w stolicy

Na początku styczniu informowaliśmy, że Polski Alarm Smogowy rozpoczął badania jakości powietrza w ośmiu miejscowościach tak zwanego obwarzanka warszawskiego . Pomiary prowadzono od 11 stycznia do 9 marca 2021 roku w: Otwocku, Nowym Dworze Mazowieckim, Brwinowie, Chotomowie, Milanówku, Zielonce, Sulejówku i Błoniu. Zebrane dane zostały przeanalizowane przez techników z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, co pozwoliło przygotować szczegółowy raport z przeprowadzonej akcji.

"W czterech miejscowościach (Otwock, Chotomów, Brwinów i Milanówek) średnie stężenie pyłów PM10 z okresu pomiaru było wyższe niż średnia dla Warszawy. W pozostałych natomiast odnotowano średnie niższe niż dla Warszawy. We wszystkich miejscowościach w godzinach wieczornych i nocnych zanieczyszczenie powietrza było dużo wyższe niż w stolicy" - poinformował w poniedziałek Alarm Smogowy.

Ponad siedem gorzej niż w stolicy

Dopuszczalna norma godzinowego stężenia wynosi 50 ug/m3 (mikrogramów na metr sześcienny), jednak z danych opublikowanych przez aktywistów wynika, że na przykład w Chotomowie 5 lutego średnie stężenie godzinowe PM10 o godzinie 21 wyniosło 215 ug/m3 i było sześciokrotnie wyższe niż w centrum Warszawy. Z kolei w Brwinowie dzień później wieczorem zanotowano stężenie 306 ug/m3, co przewyższało warszawskie pomiary aż siedmioipółkrotnie.

"Według szacunków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Brwinowie działa około 1750 kotłów na paliwa stałe, a w gminie Jabłonna (Chotomów) ok. 2200. Większość z nich to 'kopciuchy'. Zbliżona sytuacja występuje w pozostałych miejscowościach. Na przykład w Otwocku na wymianę czeka szacunkowo 2581 kotłów, w Zielonce -1660 czy Nowym Dworze - 1740. Szacuje się, że w warszawskim obwarzanku działa łącznie około 35-40 tys. przestarzałych kotłów, 'kopciuchów'" - podał Alarm Smogowy. I przypomniał, że według obowiązującego prawa kotły te powinny zostać zlikwidowane do 31 grudnia 2022 roku.