Awaria wodociągowa w alei Wilanowskiej. W 20 budynkach od rana nie ma wody

Mieszkańcy 20 budynków przy alei Wilanowskiej od rana nie mają dostępu do wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji potwierdza, że doszło tam do awarii.

W rozmowie z tvnwarszawa.pl potwierdził ją rzecznik spółki Marek Smółka. - Doszło do awarii przewodu wodociągowego. Od około godziny 9 wyłączona jest dostawa wody do szesnastu budynków jednorodzinnych oraz do czterech pięcio-, sześciopiętrowych budynków wielorodzinnych - przekazał.