Ratusz poprosił rząd o most pontonowy. Dworczyk: premier zdecydował o udzieleniu pomocy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do rządu o udostępnienie mostu pontonowego. Nim ma być ponownie poprowadzony rurociąg, którym będą pompowane ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że pomoc zostanie udzielona.

Jak zaznaczył Trzaskowski, zatrzymanie zrzutu ścieków do rzeki jest priorytetem. - W związku z tym zwróciłem się do premiera i do rządu o to, aby wykorzystać te nasze doświadczenia z zeszłego roku i udostępnienie mostu pontonowego, żeby jak najszybciej zatamować wyciek ścieków tymczasowo - przekazał Trzaskowski.