Układają rurociąg, prowadzą próby obciążeniowe

W piątek rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że most pontonowy na Wiśle przechodzi próby obciążeniowe. Jednocześnie wodociągowcy pracują nad instalacją pomp. Do tej pory na tymczasowej przeprawie ułożono 160 metrów rurociągu, którym ścieki zostaną przesłane do Czajki.

Próby obciążeniowe

Most pontonowy

Żołnierze wojsk inżynieryjnych zaczęli budowę przeprawy przez Wisłę we wtorek. W akcję zaangażowanych było 200 żołnierzy. Most pontonowy połączył dwa brzegi Wisły w środę, ale saperzy pracują dalej. Muszą zabezpieczyć przeprawę. Nad jej utrzymaniem będzie czuwać 50 żołnierzy.

Wojsko zakłada, że most będzie można użytkować do końca listopada. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, i warunki będą sprzyjające, to saperzy mogą go utrzymać dłużej.