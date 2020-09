Rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował, że budowa mostu pontonowego na Wiśle rozpocznie się we wtorek. Wcześniej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zgodził się na nieodpłatne przekazanie władzom Warszawy rurociągu.

- We wtorek, 8 września, rozpocznie się budowa mostu pontonowego na Wiśle, który będzie podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do warszawskiej oczyszczalni "Czajka" - poinformował PAP rzecznik Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak. Dodał, że prace mają potrwać do czwartku.