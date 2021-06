Bus uderzył w przyczepę. Rusza sezon, a warszawscy wioślarze stracili swoje łodzie

Juniorzy z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego brali w niedzielę udział w regatach w Kruszwicy. Radość ze zwycięstwa czwórki kobiecej i dobrych wyników pozostałych zespołów została przerwana podczas powrotu do Warszawy. Około godziny 22 na autostradzie A2, na wysokości Bolimowa doszło do nieprzyjemnej w skutkach kolizji. "Bus wjechał w nasz transport sprzętu - w przyczepę zapakowaną najlepszymi łodziami wioślarskimi" - czytamy na stronie WTW.

Co w policyjnym raporcie wydaje się drobnym zdarzeniem, w praktyce miało poważne skutki. - Siła uderzenia była tak duża, że samochód dostawczy prawdopodobnie nadaje się do kasacji. Nie ma w nim silnika. Kierowca miał niebywałe szczęście, bo łódź przebiła szybę na wysokości jego głowy. Całe szczęście, że nikt nie zginął - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Maciej Śliwiński z WTW.

Obrażeń nie odniosły również osoby podróżujące autem z przyczepą WTW. Ale zawodnicy stracili łodzie. Jak wyjaśnia Śliwiński, wartość nowego sprzętu to od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy złotych. - Wiemy już ze trzy łodzie nadają się do kasacji. Pozostałe idą do remontu. Szkodę będziemy likwidowali z OC sprawcy. Będziemy starali się, żeby te naprawy trwały maksymalnie do końca czerwca. W tym tygodniu spodziewamy się wizyty rzeczoznawcy. Natomiast już dziś jesteśmy po fachowej ocenie łodzi i w przyszłym tygodniu będziemy mieli gotowe operaty szacunkowe. Naprawą ma zająć się niezależna od nas firma, jedyna w Polsce specjalizująca się w tego typu naprawach - zaznacza.