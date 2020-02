Autobus jak trolejbus. Przegubowiec z pantografem rusza w trasę 

W piątek na krótką przejażdżkę nowym solarisem zaprosił grupę dziennikarzy Rafał Trzaskowski. Był to jeden z etapów dzielnicowego tour prezydenta stolicy. Wyświetlacz na autobusie zapowiadał: "Wkrótce na linii 503".

Jak zapewniał prezes MZA Jan Kuźmiński, już od tej soboty pachnący nowością pojazd będzie kursował między Natolinem a Konwiktorską. - W przyszłym tygodniu ruszy następna czwórka, to tylko kwestia zarejestrowania, trzeba dopełnić formalności - powiedział. I dodał, że do końca roku po mieście będzie jeździło już 130 "elektryków", które Warszawa kupiła od Solaris Bus & Coach. Umowę podpisano w lipcu, opiewa na ponad 400 milionów z złotych, z czego niemal połowę dokłada Unia Europejska.

Nie będą to pierwsze elektryczne pojazdy w taborze MZA. Miejska spółka ma 32 autobusy na prąd, ale tylko krótkie. Nowe przegubowce liczą 18 metrów długości. Jak usłyszeliśmy, parametrami drogowymi nie ustępują klasycznym dieslom, a są ciche i ekologiczne. Dlatego kursować będą przede wszystkim na zabytkowym Trakcie Królewskim.

Kilka minut na podładowanie

Maksymalnie doładowany solaris przejedzie do 90 kilometrów (na wspomnianej linii 503 oznacza to dwa kółka). Potem na pętli kierowca podniesie pantograf (wygląda jak w trolejbusie) i podładuje baterie. Pełne doładowanie, przez kabel (autobus ma dwie wtyczki: z boku i pod maską) będzie się odbywało w jednej z trzech zajezdni: Stalowa, Ostrobramska i Woronicza. Ładowarek na pętlach będzie więcej, na przykład wspomniana "503" skorzysta z tych przy Konwiktorskiej (są dwie, ma być jeszcze jedna). - Maksymalne naładowanie akumulatora będzie trwało 15-20 minut, doładowanie na trasie to kwestia 6-8 minut - informował prezes MZA.