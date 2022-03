Tłok i nerwy na Dworcu Zachodnim. Wolontariusze: sami sobie wszystko ogarniamy, brakuje koordynacji

- Jest poczucie wielkiej dezorganizacji. Nie ma tu tak naprawdę jednego punktu informacyjnego. Staramy się zorganizować dla osób, które jadą gdzieś dalej jakiś ciepły posiłek, kanapki, rzeczy, które są przydatne dzieciom w podróży. Mieliśmy do tej pory niemal przez 24 godziny na dobę gorącą kawę i herbatę. Były dostawy soków i żywności. Zaczęło się to od niewielkiej grupy wolontariuszy. Od takiej małej grupy urosło to do rangi stowarzyszenia Front Pomocy Ukrainie - powiedziała Nina Zielińska, koordynatorka ze stowarzyszenia Front Pomocy Ukrainie.