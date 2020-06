Kolumnę SOP zatrzymała kolizja. "Prezydent nie powinien opuszczać samochodu, to duży błąd w sztuce"

"Nie powinni dopuścić do tego typu sytuacji"

Dziennikarz portalu tvn24.pl poprosił o ocenę tego zachowania byłych funkcjonariuszy i dowódców Służby Ochrony Państwa (dawnego Biura Ochrony Rządu). - Oni wszyscy, poza jednym wyjątkiem, powiedzieli, że absolutnie Służba Ochrony Państwa nie powinna do tego dopuścić, gdy kolumna się zatrzymała. Prezydent nie powinien opuszczać samochodu. Według moich rozmówców, to bardzo duży błąd w sztuce - powiedział Grzegorz Łakomski.

Jak tłumaczył, wynika to z "bardzo prostych względów". - Prezydent jest najbardziej bezpieczny, kiedy kolumna się porusza. Kiedy stanie, cały czas jest w samochodzie, który jest opancerzony. Kiedy wyjdzie z tego samochodu, jest najbardziej narażony. Służba Ochrony Państwa musi w takiej sytuacji zakładać zawsze najgorszy wariant, bo oni nie wiedzieli, co tam się stało. Nie wiedzieli, czy przypadkiem ktoś nie doprowadził do stłuczki tylko dlatego, że tamtędy będzie przejeżdżać kolumna prezydenta - zaznaczył Łakomski.

"Mogliby zostać odsunięci z tej grupy"

"Prezydent jest całkowicie odsłonięty"

- Powinni się w odpowiedni sposób ustawić i ten teren zabezpieczyć. To zdjęcie, na którym widać pana prezydenta i funkcjonariuszy, pokazuje kolejną serię błędów - relacjonuje rozmowę dziennikarz. - Powiedzieli, że pan prezydent jest całkowicie odsłonięty. Powinien przy nim być co najmniej jeden funkcjonariusz, który w momencie zagrożenia powinien pana prezydenta - mówiąc nieładnie - wepchnąć do samochodu. Podstawowe zadanie SOP to ochrona i ewakuacja. Oni nie są od tego, żeby walczyć, tylko ewakuować osobę ochranianą - podkreślił.