Wylali na policjantów fekalia i farbę. Zarzuty dla 17 osób po siłowej eksmisji ze skłotu

Do pustostanu na Wyględowie kolektyw przeniósł się na początku maja. Jego członkowie podkreślili, że zamierzali tam stworzyć nową przestrzeń "na przekór eksmisjom, rosnącym cenom czynszów, przejmowaniu miasta przez pato-deweloperów". "Udowadniamy, że kultura niezależna żyje i ma się dobrze" - przekonywali w mediach społecznościowych.

Na policjantów "wylewano farbę i fekalia"

Do eksmisji doszło w środę. Około godziny 14 policjanci otrzymali zgłoszenie od administratora budynku, że do pustostanu przy ulicy Miączyńskiej wdarła się grupa młodych osób.

- Po sforsowaniu drzwi osoby te zabarykadowały się w budynku. Nie zastosowały się do żądania administratora o jego opuszczenie. W związku z tym konieczna była nasza interwencja - powiedziała tvnwarszawa.pl podkomisarz Ewa Kołdys z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

17 osób zatrzymanych

- Zostały one wyprowadzone z budynku i przewiezione do komendy w celu wykonania czynności służbowych. W czwartek zatrzymani usłyszą zarzuty - wyjaśniła Kołdys. Jak dodała, chodzi o artykuł 193 Kodeksu karnego, czyli naruszenie miru, za który może grozić kara pozbawienia wolności do roku oraz zarzut z artykułu 224 paragraf 2 Kodeksu karnego, który dotyczy wymuszenia czynności urzędowych.