Smugi kondensacyjne nad Mazowszem. To krąży amerykańska cysterna

Stratotanker to samolot produkowany w USA od końca lat 50. Początkowo był używany do tankowania bombowców strategicznych. Dziś korzystają z niego także inne, mniejsze samoloty wojskowe. Samolot jest obsługiwany przez 3-osobową załogę - dwóch pilotów i operatora "stacji benzynowej". Ma zasięg 2,4 tys. km z 68 tonami paliwa na pokładzie i lata na wysokości dochodzącej do 15 kilometrów.