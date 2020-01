Paweł Adamowicz będzie patronem alei w śródmiejskim parku

"To postać, która budzi pewne kontrowersje"

Odniósł się też do inicjatywy prezydenta, by zrobić wyjątek od terminu oczekiwania na nadanie imienia patrona. - Dotychczas jedyny raz, kiedy Rada Warszawy odstąpiła od oczekiwania pięciu lat to sytuacja po śmierci Jana Pawła II. Warszawa to miasto szczególne. Jednak, gdy popatrzymy realnie, to szukając zasług pana prezydenta Adamowicza dla Polski, ciężko nam je odnaleźć – dodał Jurkiewicz.