Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K. Aktor może trafić do więzienia

Znany aktor filmowy i serialowy Antoni K. jest oskarżony o prowadzenie samochodu pod wpływem marihuany, prokuratura rejonowa na Woli skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu. Może mu grozić do dwóch lat więzienia.

- Opinia toksykologiczna, uzyskana w toku postępowania przygotowawczego na zlecenie prokuratury, jednoznacznie potwierdza, że w momencie kierowania pojazdem oskarżony był pod wpływem delta-9-tetrahydrokannabinolu, co można porównać do stanu nietrzeźwości wywołanego spożyciem alkoholu - wyjaśnił prokurator.

Znanemu aktorowi grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat więzienia, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata.

- Dodatkowo, w razie skazania, na Antoniego K. nałożony zostanie obowiązek zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej pięciu tysięcy złotych - dodał prokurator Szymon Banna.

Opublikował oświadczenie

Aktor odniósł się do zdarzenia, publikując oświadczenie w relacji na swoim koncie na Instagramie. "Do zatrzymania doszło około 16 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi (byłej żony - red.), aby spotkać się z synkiem" - napisał.